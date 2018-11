Popolazioni colpite da calamità naturali: ecco le iniziative delle banche 

“A seguito delle calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio i principali istituti di credito, anche su

nostra sollecitazione, hanno messo in piedi delle iniziative a sostegno delle popolazioni.

A segnalarlo è Boscaro Gianfranco, segretario FISAC – CGIL di Belluno.

UniCredit

Moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per le imprese con sede nelle zone colpite dall’evento calamitoso

che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni

interessati che siano stati danneggiati all’evento.

“Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione che

abbiano subito danni e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese” con linea di finanziamenti a condizioni

agevolate in favore di clienti imprese con sede nei comuni colpiti dall’evento.

Intesa san Paolo

Finanziamenti a condizioni agevolate (270 milioni di euro per Friuli VG e Trentino AA) destinati alle

imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni.

I finanziamenti potranno essere attivati con un iter semplificato sulla base di una autocertificazione e le

richieste verranno gestite in via prioritaria al fine di rispondere nel più breve tempo possibile a tutti coloro

che hanno subito danni.

Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d’Ampezzo e Delle Dolomiti

Sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi dei finanziamenti già in essere. La Cassa ha previsto

inoltre la concessione di finanziamenti a tasso zero per i primi 12 mesi.

Volksbank

Moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per le imprese con sede nelle zone colpite dall’evento calamitoso

che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni

interessati che siano stati danneggiati dall’evento.

Finanziamenti con tasso agevolato per clienti privati e aziende residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione,

che abbiano subito danni.

Ulteriori Informazioni e assistenza immediata saranno fornite in tutte le filiali delle banche

summenzionate presenti sul territorio.