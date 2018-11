Donazione di 56 motoseghe ai vigili del fuoco di Vicenza e Belluno Nov 12th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Un’importante azienda vicentina , distributore nazionale di prodotti e attrezzature forestali, ha donato 56 motoseghe professionali ai vigili del fuoco di Vicenza e Belluno. La consegna avrà luogo martedì 13 novembre, alle 12.00, nella sede dei vigili del fuoco di via Farini a Vicenza. La donazione è il segno di vicinanza dell’azienda ai vigili del fuoco per il disastro ambientale che ha gravemente colpito la regione del Veneto, in particolar modo le province di Vicenza e Belluno. All’evento sarà presente il direttore interregionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo, che nell’occasione farà un bilancio e il punto della situazione dell’attività di soccorso tuttora in atto.

