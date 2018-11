De Menech attacca il capo politico del M5S: “Grillo chieda scusa e devolva gli incassi dei suoi spettacoli ai bellunesi. Troppo pochi 12 milioni per tutto il Veneto, stanziare subito altre risorse” Nov 10th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 10 Novembre 2018 _ «Grillo è semplicemente indecente. La Lega e Salvini sono i suoi degni complici». Il deputato bellunese Roger De Menech è indignato per le prese in giro ai bellunesi arrivate dal capo del movimento 5 stelle durante uno spettacolo a Jesolo, e dal silenzio ossequioso della Lega. «Solo nel Bellunese si stima siano caduti 14 milioni di alberi, ci sono ancora centinaia di famiglie sfollate e decine di migliaia di persone senza acqua potabile e senza energia elettrica e il capo politico del primo partito italiano si permette di prenderci in giro, di negare i cambiamenti climatici e addirittura di ipotizzare un complotto? Se avesse un minimo di dignità dovrebbe chiedere immediatamente scusa e devolvere alle popolazioni disastrate dal maltempo di questi giorni i milioni che guadagna con i suoi spettacoli in cui si permette di dileggiare chi è stato colpito dal maltempo». Già che c’era, l’onorevole De Menech poteva estendere l’invito fatto a Grillo all’intero parlamento, posto che già i parlamentari dei 5 Stelle l’hanno fatto per finanziare nuove imprese e iniziative. Chiude De Menech. «Basti dire che a fronte di danni nel Bellunese per quasi un miliardo di euro, il governo ha messo a disposizione poco più di 12 milioni che fra l’altro devono essere ripartiti in tutto il Veneto. Veramente troppi pochi per il territorio».

