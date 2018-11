Caccia e pesca sospesa fino a venerdì 16 novembre in Provincia di Belluno Nov 10th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 10 novembre 2018 – Con due decreti, siglati in data odierna, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prolungato sino a venerdì 16 novembre la sospensione della caccia e della pesca nella provincia di Belluno. La proroga dello stop temporaneo alle pratiche venatorie e alla pesca sportiva è motivato dalla prosecuzione nel territorio bellunese delle attività di intervento, soccorso e ripristino delle vaste aree colpite dalle calamità. Nella provincia di Belluno sono ancora attivi molti Centri operativi comunali e vi è una consistente presenza di volontari impegnati in zona in operazioni di recupero e consolidamento degli interventi post-emergenza. In tutte le altre zone, compresa la porzione del Vicentino posta al di sopra del limite della Zona faunistica delle Alpi, verificata la contestuale chiusura di tutti i Centri operativi comunali (COC), l’attività venatoria e la pesca sportiva potranno riprendere da lunedì 12 novembre.

