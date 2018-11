Anche il comandante generale dell’Arma dei carabinieri in visita nel Bellunese Nov 10th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Belluno, 10 novembre 2018 – Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, ha visitato quest’oggi i comandi stazione della nostra provincia maggiormente impegnati nell’emergenza maltempo. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della Legione carabinieri del Veneto, generale di Brigata Giuseppe La Gala e dal comandante provinciale di Belluno tenente colonnello Francesco Rastelli. Insieme hanno raggiunto le Stazioni dei carabinieri di Santo Stefano di Cadore, Arabba e Caprile, dova hanno incontrato il personale. Il comandante generale Nistri ha espresso il proprio compiacimento per lo sforzo profuso dai militari dell’Arma per l’attività di soccorso prestata alle popolazioni colpite da questa calamità. Ed ha evidenziato altresì l’importanza della presenza di un presidio dello Stato come le Stazioni dei carabinieri. Nistri ha portato, inoltre, la solidarietà dell’Istituzione agli uomini che hanno operato in solitudine nelle prime ore dell’emergenza facendo affidamento solo sui loro mezzi e sulla loro iniziativa e intraprendenza.

