Sopralluogo delle Commissioni agricoltura oggi e domani per la verifica dei danni in provincia provocati dall’alluvione Nov 9th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Venerdì 9 e sabato 10 novembre una rappresentanza delle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, formata dai senatori Vallardi, Bergesio e Durnwalder e dai deputati Caon, Coin e De Menech, effettuerà una visita nelle provincie di Belluno e Udine colpite dalle recenti calamità naturali. Lo comunica la Prefettura di Belluno. Lo scopo, oltre a portare la doverosa vicinanza delle Istituzioni alle popolazioni locali, è quello di verificare direttamente l’entità dei danni ai luoghi e alle attività produttive, in particolare quelle agricole e forestali, anche al fine di valutare, d’intesa con il Governo e le Regioni interessate, gli interventi normativi più urgenti ed efficaci. A tal fine, venerdì 9, alle ore 17,30, la delegazione incontrerà presso la Prefettura di Belluno i rappresentanti della Prefettura, della regione Veneto, degli enti locali e delle Associazioni di categoria del settore agricolo e forestale. Successivamente, intorno alle ore 18,45, vi sarà un incontro con i rappresentanti della stampa.

Nella mattinata di sabato 10, la delegazione si trasferirà nel Comelico: dopo un incontro con i Sindaci locali in località Costa D’Antola, effettuerà una visita alle zone maggiormente colpite dai recenti disastri. Successivamente, i senatori e i deputati si recheranno a Sappada, in provincia di Udine. Alle ore 12, presso il Comune di Sappada vi sarà anche qui un incontro con i rappresentanti della Prefettura di Udine, della regione Friuli- Venezia Giulia, degli enti locali e delle Associazioni di categoria del settore agricolo e forestale. Successivamente, la delegazione visiterà la zona di Forni Avoltri presso i luoghi colpiti dalle calamità.

