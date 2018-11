Tutto pronto per la 13^ edizione del più importante concorso di Formaggi bellunese. Ancora una volta le aziende agricole dolomitiche, con il coordinamento di Coldiretti Belluno, si sono distinte per partecipazione e qualità di prodotto. Da lodare, per di più, in questo momento assai difficile e complicato e che mette a dura prova il nostro ambiente naturale e tutta l’economia provinciale.

Il Concorso dei Formaggi di Latteria e di Malga, voluta da Coldiretti Belluno, Camera di Commercio di Treviso – Belluno e Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, risulta segno tangibile di sostegno alla nostra economia ed in un settore, quello agricolo, dove storia, cultura, tradizioni e buon gusto vengono messi a disposizione del cittadino. Non è poca cosa come sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno Mario Pozza: “Ancora di più domenica, sarà un’occasione per ritrovarci e degustare questi pregiati prodotti, i migliori promotori del territorio e di riscoperta del buono e del benfatto, di quella economia che viene dall’esperienza di lavorazioni tramandate in sintonia con il territorio.

Ma c’è di più. Perché a Belluno si festeggia il santo Patrono San Martino, una festa antica del capoluogo dolomitico arricchita proprio da questo Concorso e pure dalla proposta di Coldiretti Belluno che ha predisposto nel gioiello prezioso di Piazza Duomo, all’interno degli spazi della fiera, uno stand promozionare per avvicinarsi, conoscere e gustare i sapori sinceri e schietti delle produzioni agricole bellunesi. In più, alcune di queste aziende porteranno in esposizione, all’attenzione del pubblico, i rispettivi animali. Gloriosi ed unici.

Intanto la giuria del Concorso di Veneto Agricoltura guidata da Alberto Marangon, Daniele Slongo, Monica Cappellari, Daniele Cecchetto, Francesco Bianchi, Laura Vallarsa, con Franziska Muckle e Gino Triches dell’Onaf, Renato Da Ronch di Avepa e Pierangelo Da Ronch dell’Unione Montana Val Belluna, la giudicato gli oltre 40 formaggi in concorso, traendo ed evidenziando, non senza difficoltà, le prime tre posizioni nelle cinque categorie previste. Di spessore il livello qualitativo delle produzioni. Ed i nomi dei formaggi e dei rispettivi produttori saranno svelati domenica in Camera di Commercio alle 11 nell’attesa premiazione. Alle 11.30, degustazione gratuita per il pubblico.

E chiudiamo con un altro messaggio concreto che Coldiretti ha inteso proporre: “Aiutare la montagna è aiutare se stessi”. Chi intende compiere questo gesto significativo, può farlo sul C/c intestato a Coldiretti Belluno “Coldiretti aiuta la montagna bellunese” – IT 18G 08904 62190 007000008458.