Situazione strade di oggi mercoledì 7 novembre Nov 7th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Mestre 07/11/2018 – Questa la situazione odierna delle strade in Provincia, comunicata da Veneto Strade. L’aggiornamento in tempo reale al link: http://www.venetostrade.it/public/pages/podcast/current.mp3 La validità delle ordinanze di chiusura strade e passi della Provincia di Belluno viene aggiornata in tempo reale a seconda delle reali situazioni meteo e stradali tramite dei comunicati urgenti (redatti anche più volte al giorno) consultabili sul sito www.venetostrade.it nell’apposita sezione centrale della home page “Info Belluno – Comunicati” S.P.619’DI VIGO DI CADORE’:COMUNE DI VIGO DI CADORE (BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP. SEM. 24H/24H DAL 31/10/18 AL 23/11/18 S.R.48’DELLE DOLOMITI’:LOC. EL BOSCHETTO COMUNE DI CORTINA(BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. H. 7.30/17.30 DAL 29/11/18 AL 14/11/18 ESCL. SAB./FEST. S.P.347’DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN’:LOC. FORCELLA AURINE COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO (BL) ISTITUZIONE S.U.A. MOV. E INTERRUZIONI MAX. 15 MIN. H. 8.00/12.00-13.00/17.00 DAL 24/10/18 AL 09/11/18 ESCL. SAB./FEST. S.R.348’FELTRINA’:COMUNE DI FELTRE (BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. 24H/24H DAL 22/10/18 AL 30/11/18 S.P.8’DI SAN TOMASO’:LOC. PIAN MOLIN-ROI COMUNE DI SAN TOMASO (BL) ISTITUZIONE S.U.A. 24H/24H DAL 15/10/18 AL 23/11/18 IMP./SEM. ESCL. SAB./FEST. S.P.347’DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN’:COMUNE DI VALLE DI CADORE (BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. E TEMPORANEE INTERRUZIONI MAX. 15 MIN. H. 8.00/17.00 DAL 15/10/18 AL 30/11/18 ESCL. SAB./FEST. S.P.422’DELL’ALPAGO E DEL CANSIGLIO’:LOC. BORSOI COMUNE DI TAMBRE (BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. 24H/24H DAL 11/10/18 AL 10/12/18 S.P.3’DELLA VAL IMPERINA’:LOC. PONTE ALTO COMUNE DI RIVAMONTE (BL) ISTITUZIONE S.U.A. 24H/24H DAL 08/10/18 AL 08/11/18 S.P.422’DELL’ALPAGO E DEL CANSIGLIO’:LOC. PIAN CANSIGLIO COMUNE DI ALPAGO-COMUNE DI TAMBRE(BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. O MOV. 24H/24H DAL 08/10/18 AL 07/12/18 ESCL. SAB./FEST. S.R.48’DELLE DOLOMITI’:LOC. CINQUE TORRI COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL) ISTITUZIONE S.U.A. IMP./SEM. 24H/24H DAL 01/10/18 AL 23/11/18

