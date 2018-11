Leggende a cena nei ristoranti sospirolesi Nov 5th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Eventi, sport, tempo libero, Pausa Caffè Ancora aperte le prenotazione per le leggende a cena dell’8 e 30 novembre nei ristoranti sospirolesi, entrambe alle 20. Si parte giovedì 8 con “Storie dal filò. La Donàtha e altri racconti” con letture di Daniele Perot (33 euro comprese bevande) all’ Osteria alla Certosa di Mis (per prenotare 0437 843143, osteria@allacertosa.it ). Il menù dell’8, a tema “il filò” comprende il granoturco “zea mais” in 11 variazioni con abbinamenti, frittella di sponcio con baccalà ispirato da Paolo e Caterina, quarantin & porcellin, corncarciof, pasta fillo con mais dolce e ricotta, straccetti di granoturco croccanti al sugo di coppa fresca e funghi e infine 2 colori (2 polente + 5 gusti) e de-strudellato con vino Montepulciano d’Abruzzo 2015 villa Medoro. Venerdì 30 c’è “Storie dal filò. Il Matharol di rosso vestito e altri racconti” con letture di Silvana a 28 euro comprese bevande al ristorante Bacchetti di Piz Camolino (0437 89159).

