Roma, 4 Novembre 2018 _ «Domani verificheremo se le parole si trasformeranno in azioni concrete. Al Senato arriva in discussione il DL Genova. È l’occasione per inserire un provvedimento urgente che stanzi un miliardo di euro per il Veneto, in particolare per l’altopiano di Asiago e il Bellunese e per le altre zone d’Italia colpite dal maltempo nell’ultima settimana». Lo afferma il deputato veneto Roger De Menech.

«Come Partito democratico siamo pronti a fare la nostra parte e stiamo già preparando gli emendamenti al DL Genova da presentare domani mattina», riferisce il deputato. «Oggi il senatore e ministro dell’Interno Salvini ha fatto un giro in elicottero sulle zone disastrate del Bellunese e poi ha incontrato i giornalisti. Spero che da stasera si chiuda in ufficio a Roma e si metta al lavoro per trovare i fondi minimi indispensabili a indennizzare i danni subiti e alla prevenzione contro il rischio idrico e geologico».

Le risorse, conclude De Menech, «vanno reperite subito, senza aspettare la legge di bilancio ed è possibile farlo già da domani con il progetto di legge di conversione del DL Genova. Le parole di solidarietà sono importanti nel presente, le azioni concrete aiuteranno a guardare al futuro con fiducia».

_________________________________