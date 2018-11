La solidarietà del capo dello Stato Mattarella al presidente della Regione Veneto Zaia

Venezia, 3 novembre 2018 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi pomeriggio al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Il capo dello Stato ha detto di essere rimasto molto impressionato e addolorato dalle immagini della devastazione delle valli del Bellunese e di tante altre zone del Veneto.

Esprimendo la propria vicinanza e solidarietà alla Regione e alle popolazioni colpite dalla violenza del maltempo, il presidente Mattarella ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda, affinché venga avviato rapidamente un piano di interventi per il recupero infrastrutturale, edilizio e ambientale ed evitare il fenomeno della spopolamento delle valli montane.

Anche il sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni ha espresso la propria solidarietà: “Siamo vicini e solidali con le popolazioni del Veneto colpite così duramente dal maltempo che non ha risparmiato nemmeno le Dolomiti, in parte devastate. Come sottosegretario ai Beni Culturali e con delega Unesco – ha aggiunto – ho in programma un sopralluogo istituzionale per una prima analisi della situazione e per avviare, nei limiti delle competenze del MIBACT, lo studio di progetti a medio-lungo termine che restituiscano alle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, la dignità e la bellezza per le quali sono celebri in tutto il mondo”.