Paesi isolati, frazioni ancora al buio, un territorio devastato dal vento e dall’acqua: l’eco dell’alluvione che ha sconvolto la provincia di Belluno è arrivata fino in Europa.

«C’è grande preoccupazione per le immagini che abbiamo visto e per i drammi che stanno vivendo le popolazioni bellunesi. – commenta l’europarlamentare Herbert Dorfmann – Quanto accaduto deve far riflettere sull’importanza della sistemazione idraulica e della gestione del patrimonio naturale e boschivo: abbiamo assistito all’esondazione di torrenti e del Piave, abbiamo visto intere foreste azzerate e strade interrotte per giorni dagli schianti delle piante. Uno scenario apocalittico che, pur nell’eccezionalità dell’evento, deve far riflettere tutti sull’importanza della prevenzione e della custodia del territorio».

«Da parte mia, – continua Dorfmann – assicuro fin d’ora tutto il mio impegno per un sostegno da parte dell’Unione Europea, se ci saranno spazi di intervento. Dopo la dichiarazione dello stato di crisi firmata dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e la mobilitazione nazionale sottoscritta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedremo quale ruolo potrà avere l’Europa e, in caso di possibilità di manovra, mi impegnerò affinchè il territorio bellunese ottenga concreto sostegno».