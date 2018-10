Situazione strade

L’ufficio della Protezione civile presso la Prefettura di Belluno, comunica la seguente situazione delle strade provinciali e regionali in provincia di Belluno, aggiornata al 30 ottobre 2018

STRADE IN GESTIONE VENETO STRADE

Risultano chiuse al transito i seguenti tratti stradali:

– S.P. 49 “di Misurina” dalla progressiva km 3+000 (Misurina) alla progressiva km 7+500

(Confine con provincia di Bolzano) per frana;

Permangono le chiusure dei seguenti tratti stradali:

– S.P. 3 “della Val Imperina” dalla progressiva km 0+000 (Ponte Alto) alla progressiva km

14+500 (Gosaldo) per caduta piante;

– S.P. 29 “di Col Falcon” dalla progressiva km 8+000 (Faller) alla progressiva km 14+500

(loc. Servo)per caduta piante;

– S.P. 39 “del Monte Avena” dalla progressiva km 0+000 (Croce d’Aune) alla progressiva km

4+850 (Col Falcon) per caduta piante;

– S.R. “48 “delle Dolomiti” dalla progressiva km 135+000 (Bivio Misurina) alla progressiva

km 151+200 (località Gravasecca) per caduta piante;

S.R. “48 “delle Dolomiti” alla fine dell’abitato di Arabba verso il Passo Pordoi per cedimento

carreggiata;

– S.P. 473 “di Croce d’Aune” dalla progressiva km 0+000 (Ponte Oltra) alla progressiva km

19+000 (Pedavena) per caduta piante;

– S.P. 4 “Val Cantuna” alla progressiva km 5+000 (confine tra Ponte nelle Alpi e Alpago) per

frana;

– S.P. 5dir “di Lamosano” tra Schicaz e Garna per smottamento;

– S.P. 422 “del Cansiglio” limite transito ai mezzi oltre 3,5 tonn al km 10+100;

– S.R. 203 “Agordina” dalla progressiva km 31+700 (località Listolade) a km 35+100 (località

Cencenighe);

– S.R. 203 “Agordina” dalla progressiva km 37+300 (località Cencenighe) al km 41+600

(località Avoscan) per smottamenti;

– S.R. 48 “delle Dolomiti” PASSO FALZAREGO dalla progressiva km 106+150 (località

Passo Falzarego) al km 116+500 (località Pocol);

– S.R. 48 “delle Dolomiti” tratto Arabba – Brenta dalla progressiva km 86+000 (Arabba) al km

87+800;

– S.R. 48 “delle Dolomiti” dalla progressiva km 124+300 (località Alverà) al km 128+970

(località Rio Gere);

– S.R. 355 “della Val Degano” dalla progressiva 39+800 (Confine con Provincia UD) al km

44+500 (Presenaio-bivio S.Pietro) per smottamenti;

– S.P. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” al km 107+000 (località Igne) al km 129+300

(località Fusine);

– S.P. 346 “del Passo S. Pellegrino” dalla progressiva km 25+000 (località Canale d’Agordo)

al km 14+200 (località Zingari);

– S.P. 347 “del Passo Cereda e Passo Duran” dalla progressiva km 54+500 (località

Villanova) alla progressiva km 73+600 (località Venas);

– S.P. 347 “del Passo Cereda e Passo Duran” dalla progressiva km 19+000 (località Forcella

Aurine) al km 19+600;

S.P. 347 “del passo Cereda e passo Duran” dalla progressiva 32+000 (loc. Agordo) al km

52+430 (loc. Dont) per franamenti;

– S.P. 641 “del passo Fedaia” dalla progressiva km 22+700 (località Sottoguda) alla

progressiva km 14+210 (confine con Provincia di Trento); per smottamenti;

– S.P. 30 “Panoramica del Comelico” dalla progressiva km 3+800 (Costa) al km 6+850

(Costalissoio);

– S.P. 30 “Panoramica del Comelico” dalla progressiva 10+400 (Costalta) a S. Pietro di

Cadore;

– S.P. 30 “Panoramica del Comelico” dalla progressiva km 7+500 (Costalissoio) al km

10+400 (Costalta);

– S.P. 619 “di Vigo di Cadore” dalla progressiva km 5+300 (località Fogher) alla progressiva

23+550 (confine Provincia di Udine);

– S.R. 50 “del Grappa e Passo Rolle” da Loc. Ponte Serra a Loc. Pontet;

– S.P. 11 “Soverzene” Chiuso il ponte diga;

– S.P. 28 “delle Coste” Chiusa in loc. Roncazza-Dall’O;

– S.P. 5 “di Lamosano” dalla progressiva km 4+300 alla progressiva km 4+800 in loc. Palade

per allagamento sede stradale;

– S.P. 33 “di Sauris” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 619) al km 6+800 (confine

Provincia di Udine) per colate detritiche;

– S.P. 2 “della Val del Mis” dalla progressiva km 15+000 (località Gena Bassa) a km 20+500

(località Titele);

STRADE IN GESTIONE ANAS

Risultano chiuse al transito i seguenti tratti stradali:

NSA 215 (EX S.S. 51 VARIANTE TRA CASTELLAVAZZO E MACCHIETTO) KM53+280 –

KM 53+600

S.S. 52 “CARNICA” DAL KM 64+137 (PASSO MAURIA) AL KM 72+000 (LORENZAGO)

S.S. 52 “CARNICA” DAL KM 81+000 (SVINCOLO TARLISE) AL KM 110+200 (PASSO

MONTE CROCE)

S.S. 50 “DEL GRAPPA E PASSO ROLLE” DAL KM 39+300 (FELTRE) AL KM 41+620

(FELTRE)

S.S. 51 “DI ALEMAGNA” DAL KM 55+900 AL KM 55+950 (TERMINE DI CADORE) SI

CIRCOLA A SENSO UNICO ALTERNATO