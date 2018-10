Bando per la Partecipazione a Fiere Internazionali. Presentazione delle domande entro il 30 novembre 2018 Ott 31st, 2018 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Pausa Caffè Per favorire la crescita del numero di imprese che operano nel mercato globale e promuovere l’incremento delle quote di commercio internazionale e dell’esplorazione di nuovi mercati ed opportunità commerciali all’estero per le imprese del territorio, la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso – Belluno e Venezia Rovigo unitamente a EBAV – Ente Bilaterale Artigianato Veneto – indicono il presente bando per la partecipazione a fiere internazionali. C’è tempo fino al 30 novembre 2018 per la presentazione delle domande. A questo link l’ avviso importante per chi intende presentare domanda di contributo. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO Imprese artigiane (cfr. L. 443/1985)

micro/piccole/medie imprese (meno di 250 dipendenti, meno di 50 milioni di Euro di fatturato e/o meno di 43 milioni di totale di bilancio) appartenenti al settore secondario (industria) con sede nel Veneto. Non sono pertanto ammissibili domande per iniziative riferite ai Settori: Primario (agricoltura – pesca), Turismo, Commercio e Servizi (compreso il trasporto).

