Alluvione: garantita l’operatività all’ospedale di Agordo Ott 30th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 30 ottobre 2018 – L’intervento di una potente pala meccanica, che ha aperto la strada a un’autobotte carica di gasolio rimuovendo ostacoli e detriti presenti lungo la Strada Regionale Agordina, ha consentito di mantenere in piena attività l’Ospedale di Agordo. La struttura sanitaria, rimasta priva di energia elettrica, aveva attivato i propri gruppi elettrogeni funzionanti a gasolio ma, a causa delle difficoltà viarie, non riusciva a essere raggiunta dai necessari rifornimenti e rischiava di dover sospendere l’attività. Lo comunica l’Unità di Crisi regionale che sta monitorando l’andamento del maltempo che ha colpito il Veneto e le sue conseguenze.

