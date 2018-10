Roma, 30 ottobre 2018 – “Quello che non aveva fatto l’acqua lo ha fatto il vento ieri sera. Danni enormi in tutta la Provincia di Belluno e in gran parte del Veneto”.

Lo scrive oggi l’onorevole Roger De Menech nella sua pagina Facebook

“Lavoro straordinario di enti e volontari che hanno cercato di ridurre i rischi e i danni, grazie davvero. Adesso si lavora per ripristinare i luoghi e per fare il censimento dei danni. Sono rientrato adesso a Roma e sono subito intervenuto alla Camera per porre l’attenzione sulla nostra situazione. Ripristinare l’unita di missione sul dissesto e stanziate risorse importanti nella legge di bilancio per i danni che il territorio ha subito in queste ore.

Buon lavoro a tutti”.