Alluvione. Bond: “Il sì del governo alla richiesta dell’istituzione di un fondo di ristoro” Ott 30th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Roma, 30 ottobre 2018 – “Vedendo le immagini e i danni provocati dall’alluvione sul Veneto di questi giorni, ho chiesto al Governo di istituire con la prossima legge di bilancio un fondo per ristorare i danni subito da cittadini e imprese; una richiesta accolta dal Governo.” L’iniziativa è dell’onorevole Dario Bond, deputato di Forza Italia. “Ho ricordato i gravi danni alle proprietà, alle abitazioni, i tanti feriti e purtroppo anche le vittime di questa incredibile alluvione, che a tutti ha ricordato quella del ’66”, continua Bond. “Ho chiesto che lo Stato si impegni economicamente per sostenere le persone colpite da questo cataclisma, e mi ha fatto piacere la risposta favorevole del Governo, che ha assicurato che nei limiti delle disponibilità sosterrà le popolazioni già dalla prossima legge di bilancio”. “Un grandissimo ringraziamento va a tutte quelle persone che in queste ore e in questi giorni sono impegnate per garantire la sicurezza”, conclude Bond. “Dai sindaci ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco ordinari e volontari, alle forze dell’ordine. Un grazie anche a tutti i cittadini che hanno seguito le indicazioni delle amministrazioni, collaborando e restando in casa così da agevolare i soccorsi”.

