Maltempo: situazione in Provincia alle ore 8 di domenica 28 ottobre

Belluno, 28 ottobre 2018 – Come previsto, il territorio della provincia è interessato in queste ore da precipitazioni diffuse e persistenti.

Dalle 19 di ieri è attiva, presso il Nucleo Elicotteri Carabinieri, la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile.

La Prefettura di Belluno comunica che al momento la situazione non è particolarmente critica sebbene, nelle ultime ore, si siano registrati lievi dissesti idrogeologici ed allagamenti, sui quali stanno già intervenendo i Vigili del Fuoco e gli enti gestori della viabilità.

In particolare, si segnalano le seguenti problematiche:

– in località Valcozzena, in comune di Agordo, si sono verificati allagamenti a causa dello straripamento del torrente ivi presente;

– una colata detritica ha interessato la SS 51 di Alemagna al km 112 tra Fiames e Dobbiaco. La strada è comunque aperta al transito;

– a Listolade (Taibon Agordino), lungo la SR 203 uno sversamento di materiale dal Rio Roa Bianca ha intasato l’alveo con rischio di esondazione lungo la sede stradale.

Veneto Strade sta già intervenendo e, al momento, la strada resta percorribile.

– danni da acqua nella zona del feltrino;

– danni provocati dal vento e dall’acqua nella zona della Valbelluna e dello Zoldano;

– chiusa la S.P. 2 Valle del Mis da loc. La Soffia a Lo. Ponte Titele per frana

In 25 comuni della Provincia è stato attivato il Centro Operativo Comunale.

Tenuto conto dello scenario previsionale, che segnala nelle prossime ore un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, si invita la popolazione ad evitare spostamenti ove non strettamente necessari.

Al riguardo, per avere tempestivi aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche è

consultabile il sito: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd dove sono

Ulteriori informazioni sulle cautele da adottare in situazioni critiche sono disponibili sul

sito: http://iononrischio.protezionecivile.it/alluvione/materiali-informativi/

Prossimo aggiornamento alle ore 13 o, comunque, in caso di necessità.