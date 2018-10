Maltempo. Lunedì scuole chiuse in tutto il Veneto Ott 28th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 28 ottobre 2018 – L’Unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale che sta seguendo l’evolversi dell’ondata di maltempo, comunica di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto i decreti relativi alla chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre 2018. L’attività didattica negli istituti di ogni ordine e grado risulterà pertanto sospesa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.

