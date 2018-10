Con ordinanza del 27 ottobre 2018, il prefetto Francesco Esposito, vista la grave criticità idrogeologica prevista su tutto il territorio provinciale (codice rosso) per evitare rischi a bambini e ragazzi e soprattutto rischi nel loro trasporto verso/da i luoghi di scuola, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per lunedì 29 ottobre 2018;

Analogo provvedimento è stato emanato dal sindaco Jacopo Massaro per la Città di Belluno. In particolare, il sindaco ordina:

– la sospensione dell’attività scolastica di ogni ordine e grado nella giornata di lunedì 29 ottobre 2018;

– il divieto di accedere al Parco Fluviale di Lambioi, all’alveo del fiume Piave ed ad ogni altra area a rischio allagamento;

Il sindaco invita la popolazione a:

– assumere un atteggiamento prudente in considerazione della possibilità di fenomeni di allagamento, smottamento e dissesto idrogeologico, anche improvvisi;

– non avvicinarsi ai corsi d’acqua principali e secondari né a sostare su ponti, depressioni, aree a rischio di allagamento o in prossimità di frane;

– non effettuare escursioni in zone non antropizzate, né transitare su strade silvo-pastorali, strade di montagna e sui sentieri;

– evitare di recarsi o sostare all’interno di locali sotterranei, quali garage e scantinati;

– limitare gli spostamenti, in particolare con i veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane;

– prestare massima attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità anche attraverso i media”

Tali disposizioni sono rese necessarie dall’aggravamento dell’allarme diramato dal Centro funzionale decentrato della Regione Veneto che prevede codice rosso per:

– corsi d’acqua principali;

– corsi d’acqua secondari;

– rischio geologico.