Incendio nell’Agordino: sopralluogo del sottosegretario, onorevole Vannia Gava

Taibon Agordino, 26 ottobre 2018 – “Sono venuta spesso per altre, belle attività – ha detto il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, onorevole Vannia Gava – e oggi non ci sarei voluta tornare per questo evento. E’ chiaro che ho voluto comunque dimostrare, con la mia presenza, la presenza del governo; una presenza forte che dimostreremo anche una volta che sarà stata fatta la conta dei danni. Se ci sarà necessità, gli uffici del ministero si metteranno in contatto con quelli della Regione e si attiveranno tutti i canali per le eventuali bonifiche e per la messa in sicurezza dei luoghi dal rischio idrogeologico”.

L’onorevole Gava è stata accolta oggi pomeriggio a Taibon Agordino dall’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin procedendo poi ad un sopralluogo sui luoghi del vasto incendio che ha colpito i boschi della Valle di San Lucano.

Per contrastare il fuoco, sono stati messi in campo 4 Canadair, 4 elicotteri della Regione, uno dei Vigili del Fuoco e oggi ha operato anche uno speciale elicottero Ericcson che era stato richiesto al Dipartimento della protezione civile nazionale e la situazione è migliorata. L’incendio ha un’estensione stimabile in almeno 900 ettari, dimostrandosi uno dei più importanti eventi degli ultimi 30-40 anni in Veneto.

Sono ancora in corso le verifiche per valutare delle alternative alla viabilità, che per ora è preclusa nella destra orografica.