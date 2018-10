Annullato il 33mo Rally Bellunese a causa dell’allerta meteo codice rosso

Belluno, 26 ottobre 2018 – Il Comitato organizzatore Tre Cime Promotor comunica l’annullamento per cause di

forza maggiore, non dipendenti dalla propria volontà, né da proprie negligenze, del 33° Rally Bellunese.

A seguito dell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica n.62/2018 emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto con il quale è stato dichiarato – dalle ore 9 di sabato 27 ottobre e sino alle ore 14 di lunedì 29 ottobre – lo stato di allarme per criticità idrogeologica nei Comuni rientranti nella circoscrizione Vene A e Vene H (in cui rientrano i Comuni di Santa Giustina, Lentiai, Cesiomaggiore, Sedico, Trichiana e Limana, ove è in programma la manifestazione), nel corso della riunione dell’Unità di Crisi tenutasi in data odierna nella sede della Prefettura di Belluno – alla quale hanno preso parte tutte le componenti del sistema provinciale di Protezione civile – è emersa l’esigenza di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche in programma nel periodo di validità dell’avviso di criticità, in funzione di tutela della pubblica incolumità.

Il Comitato organizzatore del 33° Rally Bellunese, profondamente amareggiato per l’accaduto, si sente in dovere di ringraziare tutti coloro che, in ogni forma, si sono prodigati spassionatamente, con grande dedizione e professionalità per garantire l’allestimento della competizione.