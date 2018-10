Il Movimento 5 Stelle ha supportato fin dall’inizio il referendum per l’autonomia del Veneto, per dare ai veneti la possibilità di decidere del proprio futuro con lo strumento della democrazia diretta. Due milioni e mezzo di persone sono andate alle urne in Veneto un anno fa per dire sì all’autonomia, e proprio grazie al Movimento 5 Stelle e all’impegno dei suoi esponenti veneti a tutti i livelli si è arrivati, a 12 mesi dal referendum, a un passo da questo storico traguardo. Ogni altra ricostruzione è pura fantasia, creata ad arte per raccontare balle e mettere in cattiva luce il Movimento 5 Stelle in Veneto

Lo scrivono in una nota i parlamentari, i consiglieri regionali e i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle del Veneto, senza tuttavia fare cenno all’altro referendum, quello per l’autonomia della provincia di Belluno.

Il ministro Stefani ha confermato oggi a Venezia che il M5S è per l’autonomia – prosegue la nota – che è stata inserita nel contratto di Governo e che diventerà realtà entro breve. Ieri il ministro Fraccaro ha confermato che l’autonomia si farà grazie alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle. Più chiaro di così: due esponenti del Governo sottolineano l’impegno del Movimento per l’autonomia del Veneto, come per le altre Regioni che l’hanno chiesta e la richiederanno nell’alveo di quanto previsto dalla Costituzione.

Abbiamo fatto campagna referendaria e ci siamo impegnati in prima persona, dai consigli comunali fino al Parlamento passando per la Regione Veneto, per questo straordinario risultato.

L’autonomia – concludono i 5 Stelle veneti – darà al Veneto, senza andare a togliere nulla a nessuna altra regione italiana, la possibilità di gestire meglio le risorse a livello locale nell’interesse dei cittadini.