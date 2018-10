Una piazza in onore delle donne bellunesi emigrate in Svizzera

Emmenbruecke – Svizzera / Giovedì 18 ottobre 2018 – La città svizzera di Emmenbruecke rende omaggio alle donne bellunesi, che hanno vissuto gran parte della loro vita lavorativa nella famosa azienda tessile Viscosuisse. Per questa ragione è stata inaugurata Giovedì 18 ottobre 2018 la Belluno-Platz, una piazza unitamente ad una fontana, allestita nella vecchia area industriale, per ricordare le tante storie di queste operaie, simbolo di un periodo storico dell’emigrazione bellunese in Svizzera.

“Un atto doveroso nei confronti delle tantissime donne bellunesi che hanno lasciato la loro terra per trovare fortuna qui a Emmenbruecke, e che con la loro capacita di lavorare sui tessuti di seta hanno scritto una parte fondamentale del successo della Viscosuisse”. Con queste parole piene di emozione il sindaco di Emmenbruecke Rolf Born ha aperto Giovedì 18 Ottobre la cerimonia d’inaugurazione della Belluno Platz, la piazza Belluno, spazio storico situato all’entrata principale dell’oggi oramai ex-area industriale della Viscosuisse. “Questa piazza insieme alla fontana è un omaggio a tutti bellunesi, anzi, anche a tutti gli italiani, che hanno contribuito agli anni d’oro della nostra Viscosuisse e che con il loro impegno e volontà hanno creato un’azienda che produceva tessile di seta di fama mondiale” aggiunge il Sindaco Born.

Pressoché 200 ospiti hanno assistito alla cerimonia d’inaugurazione. Tra di loro anche una rappresentativa del gruppo “Bellunesi nel mondo” e numerosi ex-lavoratori della Viscosuisse, che ogni tanto non riuscivano a trattenere le lacrime della commozione. Grazie ad vecchi filmati e fotografie messi in esposizione durante la cerimonia come testimoni del passato, hanno potuto percorrere per un attimo ancora una volta la storia di una delle aziende più importanti svizzere. Fondata nel 1902 a Emmenbruecke, città a pochi chilometri da Lucerna nella svizzera centrale, la Viscosuisse si mette subito in luce per la sua produzione a quei tempi modernissima di tessuti di seta. Per far fronte alla quantità di lavoro, la direzione iniziò a reclutare un gran numero di operaie, anche al di fuori della svizzera. Furono cosi che, a cavallo tra gli anni cinquanta per arrivare agli anni ottanta, molte ragazze della provincia di Belluno saliranno sul treno per raggiungere la svizzera centrale, nella speranza di trovare lavoro e fortuna. Sogno, che dopo nel passare degli anni divento per quasi tutta una realtà bella.

In quegli anni, le ragazze venete erano molto conosciute e apprezzate per le loro agilità a lavorare sui prodotti tessili. Fatto, che non era sfuggito alla direzione della Viscosuisse in Svizzera e che spesso inviava in Veneto, qui soprattutto nella provincia di Belluno, veri e propri “Scout”, che avevano l’incarico di trovare personale agile e affidabile per questo genere di lavoro. Negli anni d’oro l’azienda dava lavoro a quasi 6000 persone, di qui più di 1700 donne del bellunese. Poi però, con la crisi al finire degli anni ottanta, il numero del personale iniziò a diminuire, per arrivare a poco più di 160 lavoratori, prima della chiusura definitiva nel 2005.

Oggi l’ex-area industriale sta lentamente cambiando aspetto e si presenta come nuovo quartiere di Emmenbruecke con moltissimi appartamenti, ma anche negozi e luoghi d’incontro per la cultura e la formazione. Per Alan Homberger, direttore amministrativo della Viscostadt, azienda nata dalle ceneri della Viscosusise e che gestisce gli immobili, era importante non dimenticare la storia di questo posto. Anche se il cambiamento si svolgerà gradualmente nei prossimi anni, aggiunge Homberger, vogliamo avere un punto come rappresentazione del passato. In più, è bello sapere, che la storia della Viscosuisse è indelebilmente collegata anche con le donne e ragazze della provincia di Belluno. Perciò la Belluno-Platz è un omaggio a tutti quelli che hanno fatto parte di questa storia e che hanno trovato lavoro e fortuna qui da noi, dopo aver dovuto lasciare la propria terra.