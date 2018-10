Pubblicato il bando per la rottamazione dei veicoli commerciali. 30 giorni dal 12 ottobre per presentare le domande Ott 15th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia, 15 ottobre 2018 – E’ stato pubblicato sul BUR di venerdì 12 ottobre il provvedimento regionale che apre il bando – collegato alle diverse iniziative promosse per il risanamento dell’aria – che prevede contributi per le aziende micro, piccole e medie che intendano acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi di categoria fino a Euro3. Sono previste diverse forme di contributo a seconda delle dimensioni dei vari mezzi arrivando fino a 10.000 euro per un nuovo veicolo elettrico, 8.000 euro per un ibrido, 7.000 per mezzi GPL. Dalla data di pubblicazione sul BUR ci sono 30 giorni per presentare le domande. E’ possibile chiedere informazioni alla Direzione Atmosfera della Regione (tel. 041.2792442 o mail: atmosfera@regione.veneto.it).

