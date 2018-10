Mercoledì inizia la rassegna gli “Autori d’Autunno” alla Libreria Tarantola di Belluno Ott 15th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè “Autori d’Autunno” la rassegna letteraria alla Libreria Tarantola di Belluno nella sede di via Psaro 13/apre mercoledì 17 ottobre con inizio alle ore 18.30 con:

Antonio Chiades e Carlo De Battista nella serata “Poesia e musica”.

Antonio Chiades presenterà il suo libro “Poesie” edizioni Weger e Carlo De Battista suonerà alcuni brani del suo ultimo cd, in vendita con il libro “Ritratti” edizioni Progetti sonori. Seguirà venerdì 19 ottobre alle ore 18.30 Giada Sundas autrice del libro “Mamme coraggiose per figli ribelli”, presenta la serata Michela Canova.

Giada Sundas è la mamma più amata dal web e torna a parlare del mestiere più difficile del mondo: fare la madre. Con la sua inconfondibile vena ironica, ci esorta a mettere da parte la ricerca della perfezione e lasciare che sia il tempo trascorso con i nostri figli l’unico manuale di cui fidarsi per vivere appieno e regalare l’amore più puro che esista. La serata proseguirà in compagnia dell’autore con l’Aperitivo a Il Ciglio, rifugio a bassa quota, e con la cena presso l’Agriturismo de Bertoldi a Castion. Per prenotare la cena chiamare il n 3407335807

