Lavaredo Ultra Trail: via alle iscrizioni e tanto interesse per la nuova gara. La novità 2019 si chiama “UltraDolomites”, una corsa di 87 km con partenza da Auronzo di Cadore Ott 15th, 2018 | By redazione | Category: Eventi, sport, tempo libero, Pausa Caffè Finita la stagione estiva 2018 è già ora di programmare il 2019 per gli appassionati di trail running. Uno degli appuntamenti clou è senz’altro la Lavaredo Ultra Trail, in programma dal 27 al 30 giugno a Cortina d’Ampezzo. Le preiscrizioni alla gara lunga (120 km con 5.800 metri di dislivello positivo) si sono aperte lo scorso 10 ottobre e proseguiranno fino al 20 ottobre. Già nelle prime 24 ore sono arrivate oltre 1500 preiscrizioni, confermando la grande richiesta di partecipazione da parte di runners da tutto il mondo. Entro fine mese sarà effettuato il sorteggio che darà la possibilità a 1700 atleti di partecipare all’unica tappa italiana dell’Ultra-Trail World Tour. Dal 10 novembre sono aperte le iscrizioni alla novità del 2019: la UltraDolomites, su un percorso di 87 km e 4600 metri di dislivello positivo con partenza da Auronzo di Cadore.

«La partenza itinerante, ovvero ogni anno da un paese diverso, è la caratteristica principale della UltraDolomites -spiegano Simone Brogioni e Cristina Murgia, responsabili dell’organizzazione- e questa nuova formula ha già ricevuto consensi e apprezzamenti da parte degli atleti. Nel 2019 la corsa partirà da Auronzo di Cadore, il paese dove la LUT nacque nel 2007. Dalla spiaggia del Bucintoro, sulle rive del lago di Auronzo, gli atleti potranno ammirare davanti a loro le Tre Cime di Lavaredo, che raggiungeranno dopo 15 km di gara».

Soddisfatta anche la giunta comunale del paese cadorino: «L’Amministrazione Comunale di Auronzo di Cadore -dichiara il sindaco Tatiana Pais Becher – ha fortemente voluto il ritorno della Lavaredo Ultra Trail nel Paese delle Tre Cime di Lavaredo. Un ringraziamento agli organizzatori per avere accolto la nostra richiesta, proponendo la partenza della prima edizione della UltraDolomites dalla Val D’Ansiei. La gara, con arrivo a Cortina D’Ampezzo, sarà l’occasione per unire le Amministrazioni Comunali e i territori dei due comuni confinanti».

Salgono così a 4 le distanze che compongono l’evento dolomitico: oltre alla Lavaredo Ultra Trail 120 km e alla UltraDolomites 87 km, si correranno la Cortina Trail 48 km, dal prossimo anno anticipata dal sabato al venerdì, e la Cortina Skyrace 20 km, che aprirà il lungo week end di corsa giovedì 27 giugno. Senza dimenticare i più piccoli, che si sfideranno lungo le vie di Cortina nella terza edizione della Cortina Kids Race, in programma la mattina di venerdì 28 giugno.

Il tutto condito da vari eventi collaterali organizzati anche dai partner dell’evento, primo fra tutti il nuovo title sponsor La Sportiva. Info: https://www.ultratrail.it

