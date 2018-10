Gli U2 ringraziano Tatiana Pais Becher dal palco di Assago

Tatiana Pais Becher, Sindaco di Auronzo di Cadore e amica di lunga data degli U2, riceve il ringraziamento a sorpresa della band direttamente dal palco dell’ Innocence & Experience tour, nel primo dei 4 concerti della band al Mediolanum forum di Assago.

Dopo la canzone “Women of the World Take Over”, a sostegno della campagna “Poverty is Sexist” dell’onlus ONE, Bono ricorda che l’11 ottobre è la Giornata Internazionale delle Bambine e Ragazze, ringrazia la cantante Emma Marrone per avere prestato la sua voce a sostegno della ONE Campaign e, a nome di tutta la band, pronuncia un ringraziamento all’amica auronzana.

Indescrivibile l’emozione di Tatiana che prima del concerto era stata ricevuta nel backstage, dove il chitarrista The Edge aveva voluto complimentarsi per l’esito del progetto “Il Sogno di Eleonora”, realizzato con il sostegno di Bill Shipsey fondatore di Art For Amnesty per onorare la figura di Eleanor Roosevelt, a sostegno del quale Edge aveva inviato un messaggio al Comune di Auronzo di Cadore. Il cantante degli U2 ha voluto consegnare a Tatiana una lettera, scritta per l’occasione, a testimonianza dell’appoggio della band irlandese alle iniziative intraprese negli anni sulle Dolomiti, con la promessa di visitarle personalmente.

L’amicizia che lega il sindaco di Auronzo alla band irlandese risale a vent’anni fa, quando Tatiana si laureò con una tesi sulle connessioni tra la letteratura irlandese e i testi delle canzoni della band, in collaborazione con i quattro ragazzi di Dublino, ottenendo l’ambizioso riconoscimento “Best Fan Award” durante gli MTV Awards del ’99. Il gruppo si è sempre mantenuto in contatto, anche a 2000 km di distanza, sostenendo di volta in volta le iniziative intraprese dalla loro Best Fan ad Auronzo di Cadore: Bono le inviò un messaggio di sostegno per la rassegna per le scuole “Il Mondo è Vostro Potete Cambiarlo” e per la Catena Umana del 2009, mentre nel 2015 la band decise di inserire l’evento dell’abbraccio alle Tre Cime di Lavaredo per i Diritti Umani all’interno del sito ufficiale U2.com, invitando tutti i fan nelle vicinanze a partecipare numerosi.

Il ringraziamento pubblico della band non solo costituisce un importantissimo riconoscimento per i progetti concepiti negli anni dall’allora asssessore alla Cultura ora divenuto Sindaco, ma anche un’esortazione a proseguire il percorso intrapreso con la promessa di continuare a sostenere e condividere le idee future.