Pedemontana veneta. Bond (Forza Italia): “L’opera deve essere completa” Ott 12th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina “Basta con la demagogia e con la politica del “no” a tutti i costi. La Pedemontana veneta deve essere realizzata nella sua interezza”. E’ l’appello del deputato di Forza Italia, Dario Bond. “Stiamo parlando di un’opera che sta andando avanti nella sua realizzazione, che ha avuto una lunga genesi e che è fondamentale per il Veneto”, commenta Bond. “Non è accettabile che il Movimento 5 Stelle e il suo ministro Toninelli sollevino perplessità e dubbi su un’infrastruttura così importante e a questo stato di avanzamento”. “Non si può bloccare il prosieguo dei lavori, producendo un’opera monca che lascerebbe scoperto il territorio trevigiano”, conclude Bond. “Forza Italia e i veneti in Parlamento devono difendere quest’opera, condannando questi blitz demagogici che fanno del male alle nostre imprese e ai nostri territori”.

