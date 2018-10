Furti al Mega e al SuperW: la Squadra volante identifica un 40enne bellunese e un 23enne trevigiano

Belluno, 12 ottobre 2018 – Ieri mattina una pattuglia della Squadra volante, durante il servizio di pattugliamento del territorio, ha fermato due uomini nel piazzale della stazione. Quello che ha insospettito i poliziotti sono stati gli zaini che i due avevano al seguito e che sembravano molto pesanti. Ad un primo controllo, infatti, gli agenti accertavano la presenza di variate derrate alimentari ancora imbustate, il cui acquisto i due non sono stati in grado di giustificare.

Entrambi, un bellunese del ’78 di fatto senza fissa dimora e un trevigiano del ’95, avevano precedenti specifici; in particolare il bellunese è stato indagato per furto altre sette volte.

I due, allora, sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Dalla perquisizione degli zaini sono state rinvenute svariate derrate alimentari tra cui quattro confezioni di sgombro in scatola, sei confezioni di tonno in scatola, quattro confezioni di condimento per pasta, due confezioni di condimento per insalate, dodici confezioni di caffè, un pezzo di formaggio del peso di 740 grammi, oltre a due bottiglie di whisky, per valore totale di circa 250 euro.

La Squadra volante, insospettita dal modo di operare dei due ragazzi, per come era stata occultata la refurtiva e dal genere della stessa ha proceduto a questo punto a ricostruire la loro giornata.

Le immagini acquisite dalla polizia e le indagini svolte hanno confermato che i due ragazzi hanno derubato due supermarket di Belluno, il Mega di via Vittorio Veneto e il “SuperW” sempre di via Vittorio Veneto.

I due, pertanto, sono stati indagati per furto aggravato in concorso, mentre la merce recuperata è stata riconsegnata ai supermercati derubati.