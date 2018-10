Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cortina 2021 riunito nella sede della FISI a Milano

Milano, 10 ottobre 2018 – Si è tenuto oggi, per la prima volta nella sede della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali a Milano, il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cortina 2021: l’appuntamento periodico che riunisce attorno allo stesso tavolo la Regione del Veneto, rappresentata dall’assessore Federico Caner, la Provincia di Belluno, con il presidente Roberto Padrin, il Comune di Cortina d’Ampezzo, con il sindaco Gianpietro Ghedina, assieme ai referenti del mondo dello sport – dal presidente FISI Flavio Roda al segretario generale del CONI Carlo Mornati -, in una sessione di lavoro coordinata da Valerio Giacobbi, AD Fondazione Cortina 2021, e presieduta da Alessandro Benetton.

Per la prima volta, ha anche partecipato un rappresentante degli impiantisti di Cortina (nella persona dell’ing. Mario Vascellari), a cui è stato riservato un posto in Consiglio di Indirizzo.

I referenti di Fondazione Cortina 2021 hanno presentato ai membri del Consiglio di Indirizzo aggiornamenti su tutti gli ambiti di intervento e di lavoro coinvolti nell’organizzazione dell’appuntamento con i Campionati del Mondo, dalla sostenibilità alle operations, dal marketing agli eventi e appuntamenti che ha visto e vedrà coinvolta la Fondazione.

Un focus particolare è stato riservato all’aggiornamento sull’avanzamento dei lavori, presentato anche grazie ad un report fotografico: sono in fase conclusiva infatti i lavori di movimentazione terra sulle piste Olympia e Vertigine, per fine ottobre saranno in fase avanzata anche le opere legate ai sottoservizi (compreso l’allestimento delle reti A sulla Vertigine e l’ammodernamento della Stratofana Olympia) e saranno ultimate anche le opere sulle piste Drusciè A e B.

Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo compiendo verso i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021. E’ all’opera una bella squadra, i lavori per le infrastrutture sportive sono in linea con i tempi programmati, stiamo creando quella cultura e quell’expertise che saranno un contributo fondamentale e il lascito più importante anche per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Siamo entusiasti per le notizie di questi giorni, tifiamo per Milano-Cortina, per la montagna e per l’Italia.”