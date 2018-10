Marmolada. Bond: “Ora basta, superato il limite. Si rivedano tutti gli accordi” Ott 6th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina “Adesso basta. L’ennesimo strappo di Canazei sulla Marmolada è stato l’ultimo, si è passato il limite. Ora si rivedano tutti gli accordi e la Regione faccia squadra con i parlamentari veneti per difendere la nostra montagna”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, replica al ricorso della giunta del comune trentino per “annettere” anche le stazioni della funivia di Punta Serauta e di Punta Rocca. “Vogliono la guerra? E guerra sia!”, tuona Bond. “Saranno anche gli ultimi guizzi della campagna elettorale trentina, ma i veneti ne hanno abbastanza: ora si rimette tutto in discussione, dal protocollo del 2002 alle linee guida dell’Agenzia del Demanio”. “È un comportamento fastidioso e controproducente per i trentini” conclude Bond “perchè stuzzicando il Veneto, il suo popolo e il suo sistema politico, forte a Venezia quanto a Roma, il rischio è quello di farsi molto male”.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.