Due opere del Ricci in comodato al Museo Fulcis di Belluno Ott 5th, 2018 | By redazione | Category: Arte, Cultura, Spettacoli, Prima Pagina Due quadri di Sebastiano Ricci provenienti da una importante collezione privata del Veneto arriveranno a Belluno appena acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza.. La durata del comodato è intanto quinquennale, rinnovabile. “Le opere – spiega Denis Ton, curatore dei musei civici di Belluno – rappresentano La morte di Seneca e Alessandro e Diogene e sono degli inizi del Settecento. E vanno a integrare una raccolta già straordinaria conservata a Palazzo Fulcis di un artista strettamente legato alla storia di Belluno ma capace di imprimere una svolta decisiva alla storia della pittura europea. Attraverso donazioni e comodati, il museo, dalla sua apertura, sta ampliando e rinnovando la sua raccolta, con l’obiettivo di porsi sempre più quale riferimento per l’arte del territorio, nella provincia di Belluno e in Veneto”.

