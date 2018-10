Olimpiadi 2026. Domani a Venezia vertice Veneto-Lombardia tra Zaia, Fontana, Sala e Ghedina Ott 3rd, 2018 | By redazione | Category: Eventi, sport, tempo libero, Lavoro Economia Turismo, Prima Pagina, Società, Istituzioni Venezia, 3 ottobre 2018 Si terrà domani a Venezia, a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, un vertice tra le Regioni Veneto e Lombardia e i Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo per l’istruttoria sul dossier della candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Vi parteciperanno il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.