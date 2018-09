In occasione della seconda edizione della Maratona di lettura “Il Veneto legge”, promossa venerdì 28 settembre in molte biblioteche, scuole e librerie del territorio regionale, la Biblioteca civica di Belluno organizza alle 18.15, nella sala di lettura della Biblioteca, la conferenza “Lupi, orsi e uomini nelle parole e immagini di Dino Buzzati” a cura di Marco Perale, Presidente dell’Associazione internazionale Dino Buzzati.

L’evento sarà l’occasione, da un lato, per inserire, nel contesto ambientale di grande attualità per la provincia di Belluno dato del ritorno dei grandi predatori, racconti e immagini su lupi e orsi confrontati nel mondo fantastico buzzatiano con vita e comportamenti umani, ma anche per approfondire l’importante relazione artistica tra scrittura e pittura che contraddistinse tutta la carriera dello scrittore bellunese.

Valore aggiunto alla relazione sarà la possibilità di vedere alcune significative edizioni originali, conservate dalla Biblioteca civica di Belluno sull’argomento proposto, quali il catalogo della prima mostra collettiva d’arte alla quale partecipò Buzzati nel 1943 a Venezia, la prima edizione de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” del 1945, il catalogo della prima mostra personale a Milano “Le storie dipinte” del 1958, “ Nudi” di Orfeo Tamburi con introduzione di Dino Buzzati del 1968, la preziosa prima edizione di “Le gambe di Saint Germain” di Osvaldo Patani con nove acquaforti-acquatinte di Dino Buzzati del 1971 e “I miracoli di Val Morel del 1971”.

