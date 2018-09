Venerdì 28 settembre si terrà la seconda edizione de “Il Veneto legge”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai e l’Istituto Regionale Ville Venete.

Il Comune di Belluno aderisce, organizzando, in collaborazione con le Librerie della città, diversi momenti dedicati alla lettura.

Oltre alla conferenza con letture su testi e immagini di Dino Buzzati, prevista per le 18, in Biblioteca civica, la Biblioteca dei Ragazzi proporrà, alle 17, “Tra cielo e terra. Percorso in parole e immagini”, con letture per bambini a cura di Barbara De Poloni ed esposizione delle edizioni originali.

La Maratona comincerà già dal mattino, alle 10.30, alla Libreria Tarantola di via Psaro, con un lettura animata de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” a cura di Alberto Fornasati e Paolo Miglioranza, dell’Associazione Culturale Villa Buzzati S. Pellegrino – Il Granaio, per i bambini della Scuola primaria “Aristide Gabelli”.

Alle 16, alla Libreria La Talpa, in via Caffi, verranno proposte letture e musiche tra paure e mistero: “Buzzati e il babau. Le inquietudini di Buzzati”.

Alle 18.30, appuntamento in Libreria Le due Zitelle, in piazza Piloni, con “Una lettera d’amore, Sciopero dei telefoni e Una goccia”, letture a cura di Giorgia Polloni.

L’ultimo appuntamento sarà alle 19, alla Mondadori Book Store (Libreria degli Eddini), in via Mezzaterra, che proporrà “Sessanta racconti e Scrivi (poesia)”, con letture a cura di Paola Bettiol, Patrizia Burigo e Alice De Toni.

Il progetto è finalizzato a promuoveremo la lettura leggendo per bambini (ma anche per gli adulti, gli anziani e ai ragazzi) nelle scuole, in biblioteca, in libreria ma anche a casa o in qualsiasi luogo sia possibile organizzare un momento di incontro.