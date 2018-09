Venerdì 28 settembre dalle ore 18, presso la sala “Don Tamis” dell’Unione Montana Agordina, ad Agordo, si terrà l’incontro aperto a tutti e gratuito con il professor Conconi, noto medico sportivo.

L’0rganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che nel mondo un adulto su quattro non è sufficientemente attivo e che l’ottanta per cento degli adolescenti non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica.

Molti studi collegano alla mancanza di attività fisica l’insorgere di malattie come diabete, ictus, disturbi cardiocircolatori, depressione e cancro: secondo queste ricerche è quindi fondamentale promuovere a tutti i livelli forme di attività fisica, effettuata a ritmi e tempi adeguati.

E questo non solo per un migliore benessere personale, ma anche per un vantaggio in termini economici complessivi: recentemente, infatti il Ministero della Salute ha affermato come “un aumento dell’attività fisica determinerebbe un minor costo per il Servizio Sanitario Nazionale pari a oltre 2, 3 miliardi di euro in termini di prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, trattamenti ospedalieri e terapie farmacologiche”

Di queste importanti tematiche si parlerà ad Agordo in un incontro con un “guru” dell’attività fisica: Francesco Conconi, che animerà l’evento intitolato “L’inattività fisica: la malattia del 21° secolo”

Il prof Francesco Conconi – classe 1935 – è un medico molto famoso in ambito sportivo, per le sue ricerche sugli aspetti biomedici dello sport: è fondatore del Centro di ricerca biomedica applicata allo sport dell’Università di Ferrara.

Ha avuto importanti collaborazioni con il Coni e ha partecipato a molte edizioni delle olimpiadi accompagnando atleti di diverse discipline sportive, e maturando esperienze specifiche in molti sport come Biathlon, Canoa, Ciclismo, Corsa , Sci, e Pallavolo

Ha messo a punto un importante test sulle capacità aerobiche degli atleti, che porta il suo nome e viene utilizzato da preparatori atletici in tutto il mondo.

Negli ultimi anni ha applicato le sue conoscenze anche alla popolazione dei non atleti, promuovendo l’attività fisica come strumento importantissimo per migliorare la qualità della vita a tutte le età.

Nel corso dell’incontro, dopo la presentazione del dott. Cesare Dal Bo – direttore sanitario del Poliambulatorio Agordino – Conconi illustrerà i suoi studi e porterà i risultati di iniziative di promozione dell’attività fisica nella popolazione di diverse fasce d’età.

L’incontro con il Prof. Conconi è organizzato dal Poliambulatorio Agordino e dal Centro Di Intrattenimento sportivo B-Fit di Agordo, e gode del patrocinio dell’Unione Montana Agordina.