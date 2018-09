Al via il nuovo concorso letterario e fotografico “Sospirolo tra leggende e misteri” indetto dalla Pro loco Monti del Sole e dal Comune di Sospirolo Set 3rd, 2018 | By redazione | Category: Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Per questa nona edizione il tema è la veglia di stalla, fondamentale esperienza comunitaria del mondo contadino. Si vuole così celebrare questo storico luogo del confronto e dello scambio dove amore, lavoro, affari, guerra, emigrazione, aspirazioni di riscatto sociale si intrecciavano in storie personali e collettive; dove valori, saperi, credenze transitavano immutati da una generazione all’altra e favole, leggende, proverbi, indovinelli, arguti modi di dire erano di sollievo alle fatiche del giorno. Oggetto del concorso sono racconti brevi inediti o racconti fotografici inediti (non necessariamente pertinenti a Sospirolo), incentrati sul tema del filò nella molteplicità delle sue manifestazioni. Il concorso si rivolge ai nati o residenti nel Triveneto e la partecipazione è gratuita. Sono previste 3 sezioni: racconti “Giovani” (fino a 18 anni); racconti “Adulti” (dai 18 anni); racconto fotografico (senza limiti d’età). Tutte le sezioni sono aperte a singoli o gruppi. Per le prime due sezioni ogni concorrente può partecipare con un solo racconto inedito in lingua italiana, completo di titolo, della lunghezza massima di 8000 battute, spazi inclusi. Per la terza sezione ogni concorrente può partecipare con un solo racconto fotografico inedito, completo di titolo, contenente da un minimo di 10 a un massimo di 15 fotografie. Le opere dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo concorsisospirolo@gmail.com, con oggetto “Concorso letterario Sospirolo” entro lunedì 15 ottobre, seguendo attentamente le indicazioni riportate sul bando integrale visibile nel sito www.sospirolo.net (click sull’immagine) e su Facebook (Pro Loco Monti del Sole).

