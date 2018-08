Longarone, 31 agosto 2018 – Apre domani alle 10.00 la 22a edizione di Reptiles Day, la prima mostra scambio di rettili e anfibi in Italia. Una manifestazione che in questi ultimi anni ha saputo confermarsi sempre all’altezza delle aspettative, addirittura raddoppiando con l’edizione di settembre. E anche questa edizione si preannuncia di assoluto rilievo con quasi 400 tavoli e 100 espositori provenienti da tutta Italia e numerosi Paesi esteri (Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Austria, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Grecia).

Senz’ombra di dubbio un momento di incontro e di confronto unico nel suo genere per le migliaia di appassionati di terrariofilia che giungono da tutta Europa, grazie anche alle straordinarie offerte in fiera e alle novità imperdibili a cui sono stati abituati. In particolare in questa edizione ci sarà una straordinaria presenza di variopinti camaleonti e l’opportunità da parte degli espositori di mostrare al grande pubblico i nuovi morph della stagione.

La fiera rappresenta anche un’occasione unica per imparare ed approfondire con gli stand informativi delle Associazioni di riferimento a livello nazionale che si mettono a nostra disposizione gratuitamente per regalarci i migliori consigli su come vanno tenuti e curati questi animali speciali.

Il tutto con un importante programma di eventi ed approfondimenti tenuti da esperti biologi e veterinari, entomologi ed erpetologi, che ci accompagnano alla scoperta di questi animali, degli habitat in cui vivono, un viaggio nei posti più esotici e magici della Terra: un’occasione imperdibile per conoscere un mondo vivente, parte della Natura, che svolge un ruolo fondamentale negli ecosistemi di tutto il nostro Pianeta.

Inoltre domenica avremo un ricco programma grazie all’Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica che organizza in collaborazione con Reptiles Day una serie di conferenze in tema erpetofilo con relatori appassionati ed esperti del settore. Si parlerà infatti dell’approccio clinico alle prime patologie di interesse medico e chirurgico nei rettili (11-12) con il Dr. Alessandro Vetere e delle Vitamine, quando niente e quando troppo, dove il Dr. Federico Sarcinella illustrerà le principali patologie correlate all’iper e ipovitaminosi nei rettili (13-14), indicandoci come riconoscerle e come intervenire.

Vi aspettiamo dunque domani 1 settembre, dalle 10 alle 19, e domenica 2 settembre, dalle 9 alle 17 a Longarone per il 22° Reptiles Day.