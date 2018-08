Uno “Spazio” dove trovare bussole per orientarsi nel mondo, idee che come carburante facciano ripartire il Paese, megafoni per diffondere le buone prassi. Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo torna ad essere un laboratorio d’alta quota dove leggere il presente e immaginare il futuro.

Il 5 stelle organizza, con La Stampa e Fondazione Cortina 2021, un nuovo evento culturale, “Spazio”, in programma dal 29 agosto al 2 settembre. Non solo: in quanto luogo iconico di Cortina e uno dei simboli dell’ospitalità ampezzana, il Cristallo Resort & Spa sarà la location di “Spazio al Talento”, una delle tre anime della manifestazione.

Ogni giorno, da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre, alle ore 18.00, la Sala Gustavo accoglierà importanti ospiti.

Mercoledì 29 intervista doppia sul tema della nuova mobilità e delle città del futuro: Carlo Ratti – nominato tra i “50 designer più influenti in America” e Thames & Hudson tra i “60 innovators shaping our creative future” da Thames & Hudson – e l’AD di Audi Fabrizio Longo dialogheranno con il vicedirettore vicario della Stampa, Luca Ubaldeschi.

Giovedì 30 il direttore de La Stampa Maurizio Molinari dialogherà con Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.

Venerdì 31 sarà la volta di Andrea Illy, presidente di Illycaffè e di Altagamma, intervistato da Luca Ubaldeschi.

Sabato 1 settembre vedrà ospiti Norbert Niederkofler, chef 3 stelle Michelin con il suo St. Hubertus di San Cassiano e l’istrionico chef pluristellato Bruno Barbieri.

Special event di chiusura, domenica 2 settembre sempre alle 18.00, la proiezione del film Moser Scacco al tempo alla presenza di Francesco Moser – il ciclista italiano più vincente di tutti i tempi, protagonista del documentario di Nello Correale che immortala le sue gesta – e del produttore, presidente di Filmwork, Carlo dal Bosco.

“Lo scorso anno abbiamo inventato e organizzato un ciclo culturale pensato per dare spazio al talento imprenditoriale, quest’anno quel format è cresciuto grazie alla Fondazione Cortina 2021 che lo ha sposato e al quotidiano La Stampa che lo ha ulteriormente arricchito – spiega Franco Lentini general manager del Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa – Un’occasione in più per trascorrere a Cortina l’ultimo weekend di agosto”.

Per l’occasione Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa ha in serbo una speciale offerta che comprende un soggiorno a tariffe convenzionate. Prenotandosi attraverso il codice “Evento Stampa Talenti” si ha diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe per le notti dell’evento, ovvero dal 29/08 al 2/09.

Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo:

Dal 1901 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa è incastonato nello spettacolare scenario delle Dolomiti (sito UNESCO). Di proprietà e in gestione alla famiglia Gualandi, l’iconico albergo si trova all’interno di un palazzo storico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali e accolto tantissimi ospiti celebri, troupe cinematografiche e personaggi famosi come Frank Sinatra. L’albergo, con doppia stagionalità, si trova in una delle destinazioni turistiche più ricercate in Italia, per gli impianti sciistici d’inverno, per le escursioni all’aria aperta durante l’estate e per le esperienze gastronomiche di alto livello. Con una maestosa vista che spazia dalla città di Cortina d’Ampezzo alle Dolomiti, le 74 camere dell’albergo, incluse 20 suite e due Presidential suite sono state restaurate rispettando il carattere tradizionale degli arredi. Gli ospiti possono anche gustare diverse specialità gastronomiche nei 4 ristoranti dell’albergo.

La spettacolare Spa di 1600 metri quadrati – ULTIMATE SPA del Cristallo – utilizza per i trattamenti di Transvital Swiss Beauty Center esclusivamente materie prime locali ed include uno spazioso FitWell Club.

Nel giugno 2017, il resort è entrato a far parte del brand The Luxury Collection, che raccoglie i migliori hotel di lusso nel mondo. Come nuovo affiliato a The Luxury Collection e come primo ski resort al mondo, Cristallo continuerà ad offrire ai propri ospiti un’atmosfera elegante dal gusto classico, con lampadari d’epoca e affreschi alle pareti, combinandola a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, al fine di offrire un soggiorno improntato all’esperienza di lusso contemporaneo.

