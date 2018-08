Il rombo della moto, il vento sul viso. Il piacere di guidare una Harley Davidson si misura anche attraverso la condivisione dell’esperienza con altri amici bikers al lago di Faak in Carinzia, in occasione dello European Bike Week. Dal 4 al 9 settembre le strade austriache tra Villach e Klagenfurt saranno teatro di parate, eventi e concerti ispirati al mondo delle due ruote. A pochi chilometri dal Villaggio che ospiterà il raduno, il Wahaha Paradise Resort propone ai motociclisti di completare il loro viaggio con momenti di relax prima di risalire in sella.

Il lago di Faak si trova a circa 15 minuti dal confine tra Friuli e Austria, appena superata la città di Villach, sulla strada che porta a Klagenfurt passando per Feistritz im Rosental, dove è situato il Wahaha Paradise Resort. È la zona che mostra al meglio le caratteristiche della Carinzia, tra le vette alpine e gli oltre 1.200 laghi, panorami mozzafiato e temperature miti. L’evento pensato per gli amanti delle Harley Davidson in programma dal 4 al 9 settembre è organizzato in modo da essere un momento di incontro fra bikers e l’occasione di conoscere le bellezze di questo territorio. Oltre alle attrattive del lago Faak, è possibile infatti vivere la road experience della Villacher Alpenstrasse: sette tornanti e 116 curve nel parco naturale Dobratsch che si inerpicano sull’omonimo monte e portano a oltre 1.700 metri di quota. Dal belvedere “Rote Wand” si possono ammirare con uno sguardo le Alpi Giulie, le Caravanche e le Nockberge.

Nel programma dello European Bike Week sono previsti concerti fin dal primo pomeriggio, parate, custom bike show, esposizioni e tanto shopping per accessoriare la propria moto. Il fine settimana però diventa indimenticabile se durante il soggiorno c’è anche la possibilità di rilassarsi prima di rimontare in sella: un massaggio alla schiena provata dai sobbalzi del viaggio nella Spa del Wahaha Paradise Resort, un tuffo rigenerante nella Drava, il fiume balneabile che scorre accanto alla struttura, un po’ di “sole terapia” che garantisce l’abbronzatura dorata di fine estate a bordo piscina.

European Harley days: Dal 04 al 09/09/2018, soggiorno in appartamento per 3-6 persone, libero accesso alla piscina e alla zona balneabile del fiume Drava, a partire da € 45 a persona a notte.

Massaggio terapeutico: dura 30 minuti, a partire da € 35,00.