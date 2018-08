Feltre, 21 agosto 2018 – Lunedì sera nella prestigiosa Sala degli Stemmi del Comune di Feltre (BL) è stata presentata la 30^ edizione del Giro delle Mura, due giorni, venerdì 24 e sabato 25 agosto, interamente dedicati alla corsa e al mondo del volontariato.

Dopo gli interventi dell’assessore allo sport del Comune di Feltre, Anna Rossi, del consigliere della Provincia di Belluno Sandro Della Gasperina, del consigliere della Regione Veneto Franco Gidoni e del deputato Dario Bond, Oscar De Pellegrin, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 nel tiro con l’arco, ha spiegato il progetto “Dolomiti Orizzonte Paralimpico” nel quale confluiranno i ricavati della cena del venerdì sera. Il progetto, voluto da Oscar De Pellegrin, ideato dall’ASSI Onlus (Associazione Sociale Sportiva Invalidi) e dalla Sport ASSI, ha lo scopo di rendere lo sport paralimpico un’opportunità reale, concreta, diffusa e partecipata nell’intera provincia. Il traguardo da raggiungere è orientato alla partecipazione di almeno un atleta bellunese alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, ricordando l’impegno dei suoi colleghi nella tragedia del ponte di Genova ha sottolineato che il lavoro dei Vigili del Fuoco si basi sullo “stare vicino alle persone” e il Giro delle Mura è il binomio perfetto tra sport e solidarietà.

In sala erano presenti e hanno portato i loro saluti anche Giulio Pavei per la Fidal Veneto, e Luciano Trevisson per il Coni provinciale.

Venerdì sera alle ore 20 spazio all’Urban Trail e alla cena “solidale” mentre dalle ore 20:30 ci sarà l’iniziativa “Sport sotto del stelle – Giro Interforze”. Il centro storico di Feltre si animerà con le esibizioni di discipline delle Società Sportive locali e con l’esposizione dei mezzi in dotazione ai Corpi Militari e di Pubblica Sicurezza.

Sabato sera l’ultima prova in programma, il Giro delle Mura, vedrà al via le medaglie di bronzo dei recenti Campionati Europei di Berlino, Yeman Crippa, (10.000 metri) e Yohanes Chiappinelli (3000 siepi). Oltre a loro anche Ejob Faniel, Francesco Bona, Stefano Guidotti, Jean Baptiste Simukeka, Tamas Kovacs, Neka Crippa, Marco Salami, e Stefano La Rosa.

Per quanto riguarda la spettacolare Seven Laps al via ci saranno Elena Bellò – Mohad Abdikadar, Joao Bussotti – Martina Merlo, Stefano Ghenda – Natascia Meneghini, Gabriele Buffa – Nicole Scalet, Giulia Viola – Ahmed Abdelwahed, Alberto Dal Sasso – Arianna D’Alberto, Yassin Bouih – Bilijana Cvijanovic, e Mattia Padovani – Laura De Marco.

Programma Giro delle Mura

Sabato pomeriggio alle ore 18 gli amatori provenienti da tutta Italia correranno il “Trofeo Lattebusche” di 10 chilometri.

Alle ore 19:30 sarà la volta dei pompieri volanti, che sulla stessa distanza degli amatori, si giocheranno il Campionato Europeo “Trofeo Chateau d’Ax” riservato ai Vigili del Fuoco.

Dalle ore 21 il via del “Miglio dei Comuni – Trofeo Sportful” riservato ai più giovani. La serata feltrina entrerà nel vivo alle 21:30 con la “Running Seven Laps – Trofeo Famila”, gara a eliminazione sui 400 metri.

Al via le seguenti coppie Elena Bellò – Mohad Abdikadar, Joao Bussotti – Martina Merlo, Stefano Ghenda – Natascia Meneghini, Gabriele Buffa – Nicole Scalet, Giulia Viola – Ahmed Abdelwahed, Alberto Dal Sasso – Arianna D’Alberto, Yassin Bouih – Bilijana Cvijanovic, Mattia Padovani – Laura De Marco.

Alle ore 22 entreranno in circuito le gazzelle del “Giro delle Mura Maschile – Trofeo Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno”. Una gara avvincente e combattuta sin dai primi metri che richiama migliaia di spettatori ad applaudire gli specialisti internazionali della corsa su strada.

Elenco completo partecipanti al Giro delle Mura: Yeman Crippa, Yohanes Chiappinelli, Ejob Faniel, Francesco Bona, Stefano Guidotti, Jean Baptiste Simukeka, Philemon Kipchumba, Jean Marie Myasiri, Tamas Kovacs, Neka Crippa, Marco Salami, Alessandro Giacobazzi, Stefano La Rosa, Ahmed Ouhda, Domenico Ricatti.

Amici del Giro & Disegna il Logo

In rappresentanza di tutti i volontari è stato premiato come “amico del Giro” Denis Zabot. Per quanto riguarda l’iniziativa portata avanti in tutti questi anni da Domenico Vello, Disegna il Logo del Giro della Mura, è stata presentata la nuova maglietta disegnata da Ahmedi Zubeida della scuola elementare Vittorino da Feltre.

URBAN TRAIL

Il percorso cittadino di 10 chilometri per questa nuova edizione è stato leggermente rivisto per aumentarne la spettacolarità e toccare i luoghi più caratteristici di Feltre.

Il via sarà dato venerdì 24 agosto 10 chilometri immersi nella cultura e nella tradizione feltrina da fare in solitudine, sfidando se stessi, o camminando in compagnia. Tutti avranno la possibilità di scoprire la città per provare nuove emozioni e fermare, anche solo attraverso uno sguardo, paesaggi nuovi, filtrati dalla luce del calare della sera illuminati dalla luce delle lampade frontali.

Il tracciato, proprio nei giorni scorsi, è stato ridisegnato dagli organizzatori, dopo la partenza si andrà verso il Ponte delle Tezze per poi affrontare una nuova scalinata salendo verso la cittadella passando inedite vie. Proseguendo si scenderà per via Mezzaterra uscendo da Porta Imperiale e dirigendo verso il Duomo, per poi salire le scalette che porteranno al passaggio della sentinella sopra alle mura. Il percorso porterà verso Piazza maggiore, il Castello e uscendo dalla Porta Oria

Si attraverserà il bosco del palaghiaccio, e si correrà lungo il vecchio percorso per salire le scale del battistero e quindi Porta Pusterla, sotto al Comune. Infine ci sarà il passaggio del Vescovado, via Paradiso e si ritornerà verso l’arrivo.

Una sfida nata del 2015 organizzata dall’Associazione Giro delle Mura Città di Feltre sotto l’egida del CSI, con il patrocinio del Comune di Feltre.

Una serata particolare per entrare nella storia di Feltre. Chi vorrà confrontarsi con il cronometro potrà farlo nella gara competitiva, mentre le famiglie e tutti gli altri appassionati potranno semplicemente camminare senza pensare alla classifica. Un momento da ricordare!

Le iscrizioni, aperte il primo luglio, si chiuderanno al raggiungimento della quota massima di 1000 partecipanti. Le domande d’iscrizione si potranno perfezionare online sul sito www.enternow.it con carta di credito o nei seguenti punti autorizzati: Ufficio Turistico, Piazza Maggiore, Feltre; Caffè Torrefazione, Largo Castaldi, Feltre; Linea Verticale, via XIV Agosto, Feltre; Sportissimo, Santa Giustina Bellunese; Passsport, Busche; Sport Way, Ponte nelle Alpi.

La manifestazione si divide in Gara competitiva e Camminata/Passeggiata ludico motoria corse lungo lo stesso percorso.

Gara competitiva: La gara è aperta a uomini e donne che abbiano età minima di anni diciotto. I diciotto anni dovranno essere compiuti entro il giorno precedente l’inizio della gara.

I partecipanti dovranno presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica (Atletica leggera/Trail o altro equivalente), rilasciato da un medico della federazione medici sportivi, in corso di validità.

Camminata/Passeggiata ludico motoria: è aperta a tutti e non è necessario presentare il certificato medico.

PROGRAMMA

Ritrovo/Briefing alle ore 19.50 in prossimità della partenza

Partenza Gara competitiva ore 20.00

Partenza Camminata/Passeggiata ludico motoria partenza libera dalle 20.05 alle 20.10

Il tempo limite per completare la gara è di 2h30m, terminato il quale si conclude il controllo di arrivo.