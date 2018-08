Il 18 e il 19 agosto in Nevegal la 7ma edizione della Mostra Mercato “la Terra, le Mani, l’Uomo”

Castion, 16 agosto 2018 – Anche quest’anno la splendida cornice del Nevegal farà da sfondo alla Mostra Mercato, appuntamento con i prodotti agricoli, artigianali e artistici provenienti da tutto il Veneto e dal vicino Friuli, giunta alla sua settima edizione.

Sabato 18 e Domenica 19 agosto 2018, dalle 10.30 alle 19.30, trenta tra artigiani qualificati e coltivatori esporranno ed animeranno per tutto il giorno il piazzale del Nevegal con i profumi, i colori ed i sapori delle loro mirabili creazioni.

Si potranno gustare prodotti alimentari locali a km zero e altre prelibatezze; osservare le abili mani degli artigiani ed hobbisti presenti durante la creazione delle loro opere e perdersi nei tanti oggetti sapientemente realizzati che verranno esposti negli stand.

In entrambe le giornate della Mostra verranno proposte attività laboratoriali per i bambini. La domenica avranno inoltre luogo le dimostrazioni “La magia del latte che si trasforma in formaggio” e “La farina diventa pane, cottura in forno a legna”, ambedue a cura dell’ASD Pantera Rosa di Visome, mentre il pomeriggio verrà animato dal Gruppo Folk Nevegal, che intratterrà i presenti alla Mostra Mercato con musica e balli tipici del Bellunese.

L’appuntamento successivo con la Pro Loco Pieve Castionese in Nevegal sarà sabato 25 agosto per la manifestazione “Cicheti in Cresta”.