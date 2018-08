Venezia, 3 agosto 2018 – “Cortina e tutto il Veneto rispondono: presente. Siamo a completa disposizione per la valutazione dei nostri impianti e per programmare e costruire una bella Olimpiade assieme al Coni, al Cio e ai suoi membri”.

Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia accoglie “con grande soddisfazione e altrettanta determinazione a fare tutto al meglio” l’accoglienza, definita “favorevole” dal Comitato Internazionale Olimpico, della candidatura italiana Cortina-Milano-Torino a ospitare le Olimpiadi invernali 2026.

“Questo primo pronunciamento è da accogliere con gioia – aggiunge Zaia – pur nella consapevolezza che non siamo in presenza di un’assegnazione, ma all’inizio di una gara virtuosa con gli altri competitors internazionali per ottenerla”.

“L’attestazione giunta oggi dal Cio – secondo il governatore del Veneto – significa che si è partiti col piede giusto. Ora – conclude – pancia a terra e lavorare tutti verso l’obbiettivo comune, perché da soli si fa prima, ma assieme si fa più strada”.