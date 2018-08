“La candidatura olimpica di Cortina, Milano e Torino come Olimpiadi delle Alpi 2026 è un grande risultato, sportivo e politico. È una vittoria dell’Italia e della montagna”: questa la reazione del deputato di Forza Italia, Dario Bond, alla decisione presa questo pomeriggio dal Coni.

“Questa candidatura che comprende anche Cortina è una vittoria per il Veneto e per la provincia di Belluno; un obbiettivo raggiunto grazie alla caparbietà del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al lavoro del gruppo parlamentare di Forza Italia”, continua Bond. “Da bellunese e da veneto ho sempre sostenuto il nome di Cortina in questa corsa, ricordando le grandi potenzialità della conca ampezzana grazie anche ai prossimi mondiali di sci alpino del 2021, ma l’obbiettivo finale è quello di ospitare le Olimpiadi del 2026 sul suolo italiano. Grazie a chi si è impegnato fin da subito, preparando il dossier, tessendo i rapporti; grazie al Sindaco di Cortina e a tutti i Sindaci che con i loro consigli comunali hanno sostenuto l’iniziativa; grazie alle categorie economiche che hanno appoggiato la volontà del territorio”.

“Allarghiamo l’orizzonte, passiamo dalle Dolomiti all’arco alpino: tutta l’Italia tifa per le Olimpiadi delle Alpi, abbiamo poco più di un anno di tempo per trasformare questo bellissimo sogno in realtà”.