Roma, 1 agosto 2018 – “La candidatura italiana unitaria Cortina-Milano-Torino alle olimpiadi invernali del 2026 è una proposta competitiva”.

Lo sostiene l’onorevole Angela Colmellere (Lega), segretario della Commissione Cultura della Camera.

“In particolare, la presenza di Cortina rappresenta una grande prospettiva di sviluppo per il Veneto. Una scelta vincente, green e low cost: da una parte rispetta l’ambiente e, dall’altra, prevede il massimo riutilizzo delle strutture. Ringraziamo il nostro governatore, Luca Zaia, per aver sempre sostenuto fortemente la candidatura di Cortina per un evento così importante.

Se Cortina c’è – conclude la parlamentare veneta, sindaco di Miane – il merito è soprattutto suo”.