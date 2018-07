“Nel 2016 sono scappati dal Veneto per trovare lavoro 11mila persone, nel 2017 il numero è salito ancora superando le 13mila unità: serve trovare con urgenza una soluzione a livello nazionale e regionale”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, analizza i dati sull’emigrazione veneta diffusi in occasione del Cansiglio Day, la festa organizzata in località Sant’Osvaldo per i Veneti nel Mondo in occasione dei 45 anni dell’Associazione Trevisani nel mondo. Con Bond, presente in Cansiglio anche il collega di partito, il deputato trevigiano Raffaele Baratto, membro della Commissione Finanze della Camera.

“Sono soprattutto i nostri giovani che lasciano l’Italia e il Veneto in cerca di un futuro migliore: dobbiamo intervenire per frenare questa emorragia”, commenta Bond. “In tempi in cui si parla quotidianamente di emigrazione, sottolineo come la nostra gente parta per l’estero con l’obbiettivo di trovare un’occupazione, con i documenti in regola e con uno spirito di rispetto verso le comunità che andranno ad ospitarli”.

“I veneti si fanno apprezzare in ogni angolo del globo per la loro passione, competenza e per lo spirito di innovazione”, conclude Bond. “I prodotti ideati e creati dai veneti si fanno riconoscere per l’eccellenza, in campo industriale, enogastronomico o culturale, e questo permette di mantenere alto il nome della nostra terra nel mondo”.