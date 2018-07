Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si mette alla testa degli imprenditori veneti che, come Confindustria, sbraitano contro qualche piccola e inconsistente modifica del Jobs Act. La reintroduzione della causale sui contratti a termine riguarda infatti meno del 20% delle assunzioni.

A sostenerlo sono Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione comunista, e Paolo Benvegnù, segretario regionale Rifondazione comunista del Veneto.

Nel Veneto, la Regione con i salari più bassi tra le regioni del Nord, in cui dilagano i contratti atipici e si diffonde il caporalato, in testa alla tragica classifica delle morti sul lavoro, la prima necessità è proprio quella di ripristinare diritti e tutele a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla abrogazione del Jobs act e dalla reintroduzione dell’articolo 18 contro i licenziamenti senza giusta causa.

Gli argomenti di Zaia sono identici a quelli di Renzi, figli della stessa ideologia liberista della centralità del mercato e dell’impresa. Dietro la facile demagogia contro profughi e richiedenti asilo, contro i più poveri della terra e chi porta loro solidarietà, si nasconde la continuità con le politiche dei governi precedenti, la continuità con le politiche europee di austerità, di sostegno alle banche e alla speculazione finanziaria, di realizzazione di opere nefaste per i territori come Tav e Pedemontana. Per Zaia e Renzi vale la stessa logica, la stessa parola d’ordine: Prima i padroni!