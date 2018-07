Amichevole Lazio Spal. Tafferugli e danneggiamenti sulla strada ad Auronzo tra tifosi delle due squadre di calcio Lug 28th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Eventi, sport, tempo libero, Riflettore Auronzo di Cadore, 28 luglio 2018 – Prima della partita amichevole tra la Lazio e la Spal, i tifosi delle due compagini si sono fronteggiati all’esterno di un bar all’ingresso di Auronzo di Cadore. Non si registra nessun ferito, solo qualche danno agli arredi esterni del bar. L’episodio si è ripetuto al termine della partita. Durante il deflusso dei tifosi, lungo la strada di Auronzo, infatti, c’è stato un altro contatto tra tifosi nei pressi del bar Ottavo nano. Sul posto è intervenuto il Reparto celere di Padova mettendo in fuga i facinorosi.

