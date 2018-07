Belluno, 26 luglio 2018 – I carabinieri di Belluno nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a 7 ordinanze cautelari nei confronti di cittadini italiani responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento rappresenta l’atto conclusivo di una articolata attività di indagine che ha coinvolto l’intera provincia di Belluno e che ha permesso di disarticolare un traffico di droga che ruotava intorno a numerosi giovani.

Un gruppo ben strutturato che aveva realizzato una rete di spaccio ben organizzata, è stato così azzerato dai militari dell’Arma.

I dettagli dell’operazione “Action 2017” coordinata dalla Procura della Repubblica di Belluno

Sono 12 complessivamente le persone arrestate di cui 7 in flagranza di reato, 5 su custodia cautelare , 3 provvedimenti cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e con obbligo di rimanere nel domicilio dalle ore 19 alle ore 7 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Queste le persone arrestate: C.E. 25 anni di Belluno, A.V. 36 anni di Ancona, B.N. 28 anni di Castelfranco Veneto, C.M. 27 anni di Pieve di Cadore, D.S.

21 anni di Belluno, M.E. 23 anni di Taibon, O.S. 24 anni di Belluno, D.S. 21 anni di Belluno, V.E. 29 anni

di Ponte nelle Alpi, V.S. 27 anni di Pieve di Cadore, S.F. 29 anni di Belluno, G.C. 22 anni di Domegge di Cadore.

Inoltre vi sono 48 persone differite all’autorità giudiziaria, 4 persone segnalate alla Prefettura, oltre 100 assuntori identificati di cui 10 minori di anni 18.

Sono state sequestrate 2 serre per la coltivazione di piante contenenti n. 12 piante di marijuana, per un peso complessivo delle foglie di gr. 400; gr. 21 di cocaina, gr. 7 di ketamina in polvere, cl. 12,5 i ketamina liquida, gr. 164 di marijuana gr. 2 di hashish.